شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنهاء إصلاحات طريق «الجبيل - الظهران» بطول 20 كيلو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتهي فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، من العمل بمشروع إصلاح طريق «الجبيل - الظهران»، بطول 20 كم، وذلك بعد 110 أيام من العمل، الذي بدأ في 2 يوليو الماضي، وعلى خمس مراحل.

وجاء وضع مخطط الإصلاح وتنفيذ الأعمال، نتيجة الكثافة المرورية العالية على الطريق، وكانت جميع الإصلاحات في أجزاء، مع إتاحة الأجزاء الأخرى للاستخدام، وشملت الإصلاحات إعادة السفلتة، وإضافة مسار جديد في الطريق، لتكون هناك أربعة مسارات.

من ناحيته، أوضح مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، أن الإصلاحات شملت الطريق الرئيس، والعمل على إيجاد أربعة مسارات، والسفلتة، من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب بطول 20 كم، مبينا أن المرحلة الأولى كانت من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة بطول 6 كم، إضافة إلى الانتهاء من الأعمال الأسفلتية، المرحلة الثانية من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران بطول 2.7 كم.

وأضاف: جاءت المرحلة الثالثة من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم، وجاء استكمال المرحلة الرابعة من إصلاحات طريق الجبيل الظهران، والتي تم العمل فيها من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد بطول 2.5 كم، لتكون بعدها المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الخامسة من إصلاحات طريق الجبيل/ الظهران، والذي بلغ طول المرحلة 2.8 كم، من تقاطع جسر الملك خالد إلى قبل تقاطع طريق الرياض، وتم فيها إغلاق جسر الملك خالد للمتجه جنوب طريق الجبيل.