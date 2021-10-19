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أُصيب مواطن من أهالي محافظة الحديدة، غربي اليمن، الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية أثناء مروره بسيارته في طريق ترابي، وفق العربية نت.
وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية بأن لغمًا من مخلفات الميليشيا الحوثية، التابعة لإيران، انفجر في سيارة المواطن، محمد أحمد زهير، من أهالي قرية الدنين جنوب مدينة حيس، ما أسفر عن إصابته إصابة بليغة في قدمه وتدمير السيارة.
ولفتت المصادر إلى أن فريق إنقاذ من القوات المشتركة هرع لإسعاف المواطن إلى المستشفى الميداني في الخوخة.
وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد يوم من إصابة طفل برصاص ميليشيا الحوثي في ذات المديرية، في تتابع لجرائم الحوثيين بحق المدنيين.
وتعد مديرية حيس من أكثر المديريات المنكوبة في الساحل الغربي بألغام الميليشيا الحوثية.
وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ عام 2015، وفقًا لتقديرات خبراء نزاع الألغام.
إصابة مواطن في انفجار لغم حوثي وتدمير سيارته غربي اليمن
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-19
أُصيب مواطن من أهالي محافظة الحديدة، غربي اليمن، الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية أثناء مروره بسيارته في طريق ترابي، وفق العربية نت.
وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية بأن لغمًا من مخلفات الميليشيا الحوثية، التابعة لإيران، انفجر في سيارة المواطن، محمد أحمد زهير، من أهالي قرية الدنين جنوب مدينة حيس، ما أسفر عن إصابته إصابة بليغة في قدمه وتدمير السيارة.
ولفتت المصادر إلى أن فريق إنقاذ من القوات المشتركة هرع لإسعاف المواطن إلى المستشفى الميداني في الخوخة.
وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد يوم من إصابة طفل برصاص ميليشيا الحوثي في ذات المديرية، في تتابع لجرائم الحوثيين بحق المدنيين.
وتعد مديرية حيس من أكثر المديريات المنكوبة في الساحل الغربي بألغام الميليشيا الحوثية.
وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ عام 2015، وفقًا لتقديرات خبراء نزاع الألغام.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443
01:46 AM
فريقٌ من القوات المشتركة نقله إلى المستشفى الميداني بالخوخة
أُصيب مواطن من أهالي محافظة الحديدة، غربي اليمن، الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية أثناء مروره بسيارته في طريق ترابي، وفق العربية نت.
وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية بأن لغمًا من مخلفات الميليشيا الحوثية، التابعة لإيران، انفجر في سيارة المواطن، محمد أحمد زهير، من أهالي قرية الدنين جنوب مدينة حيس، ما أسفر عن إصابته إصابة بليغة في قدمه وتدمير السيارة.
ولفتت المصادر إلى أن فريق إنقاذ من القوات المشتركة هرع لإسعاف المواطن إلى المستشفى الميداني في الخوخة.
وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد يوم من إصابة طفل برصاص ميليشيا الحوثي في ذات المديرية، في تتابع لجرائم الحوثيين بحق المدنيين.
وتعد مديرية حيس من أكثر المديريات المنكوبة في الساحل الغربي بألغام الميليشيا الحوثية.
وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ عام 2015، وفقًا لتقديرات خبراء نزاع الألغام.
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