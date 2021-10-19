اخبار الرياضه السعوديه بيريرا يبحث عن هدفه الأول بقميص «الزعيم»

محمد بن مسعود - الدمام - لا يزال لاعب الهلال البرازيلي ماتيوس بيريرا يعاني من عدم تسجيل أي هدف بقميص «الزعيم»، وذلك خلال 6 مباريات لعبها مع الهلال أساسياً واحتياطياً، ولكنه صنع 5 أهداف، 3 منها في الدوري، وهدفان في دوري أبطال آسيا.

وعجز ماتيوس بيريرا في التسجيل ضد فريق بيرسبوليس الإيراني بربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكنه صنع الهدف الثاني لغوميز، واشترك في الهدف الثالث، وكان مفتاحا مهماً في فوز الأزرق بثلاثية نظيفة والعبور إلى نصف النهائي وملاقاة النصر مساء اليوم (الثلاثاء).

وستكون موقعة اليوم على ملعب مرسول بارك من أجل تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم.