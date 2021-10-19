اخبار الرياضه السعوديه «الملونة» تهدد لاعبي «الديربي» عن النهائي

وتنص أنظمة ولوائح البطولة على إيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقتين صفراويين، وهو ما قد ينطبق على ثلاثة لاعبين من الهلال، ومثلهم من النصر، يدخل كل منهم مواجهة الديربي وفي رصيده بطاقة صفراء.
ففي الفريق الهلالي، يقع تحت التهديد كل من: علي البليهي، المهاجم المالي موسى ماريجا، ولاعب خط الوسط ناصر الدوسري.
وعلى صعيد لاعبي النصر: سامي النجعي، وعبدالله الخيبري، والبرازيلي المزعج تاليسكا.
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