اخبار الرياضه السعوديه الهلال بـ«الخبرة».. والنصر يهدد بـ«5»

أما النصر الذي يتواجد في هذا الدور بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بخماسية ولا في الخيال، دك شباك أصحاب السعادة وأمطرها بكل الأشكال والألوان.
يلتقي الهلال والنصر تاريخياً للمرة الأولى في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعدما تجاوز الأول الوحدة الإماراتي 5-1، والثاني بيرسبوليس الإيراني 3-0 في ربع النهائي.
وسبق للهلال والنصر أن التقيا في البطولات العربية بين عامي 1996 و2001، فاز الهلال مرتين وتعادلا في مباراة واحدة.
وكانت المواجهة الخارجية الأولى في تاريخ مباريات الفريقين، في نصف نهائي البطولة العربية لأبطال الدوري، وقتها كسب الهلال المباراة بركلات الترجيح وفاز على الترجي التونسي بهدف يوسف الثنيان.
وكرر الفريقان المواجهة في نهائي البطولة العربية أبطال الكؤوس 2000، وكالعادة نجح الهلال وتفوق بهدفي المعتزلين الموهوب محمد الشلهوب والمدفعجي عبدالله الجمعان «الذهبي»، فيما سجل مدافع الهلال هدف النصر بالخطأ في مرماه. وعقب تلك المواجهة ببضعة أشهر، التقى الفريقان في بطولة النخبة العربية، وتعادلا بهدفي التونسي المهدي بن سليمان للنصر، والبرازيلي روني للهلال، وفاز الهلال بتلك البطولة.
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