اخبار الرياضه السعوديه ملحمة كروية قارية منتظرة

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل الفريق الهلالي مباراته اليوم أمام فريق النصر ضمن دور الأربعة من بطولة آسيا بحثاً عن الوصول إلى المباراة النهائية، وكان الهلال تمكن من الوصول إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية خلال تاريخ مشاركاته في 10 مرات سابقة في أعوام (1986، 1987، 1991، 1998، 2000، 2010، 2014، 2015، 2017، 2019)، وتخطى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا في 7 نسخ أعوام (1986، 1987، 1991، 2000، 2014، 2017، 2019)، في حين وصل فريق النصر السعودي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنظامه القديم والجديد في نسختي 1995 و2020، حيث فاز في عام 1995 على فريق تاي فارمز التايلاندي (1-0)، في حين خسر النسخة الماضية 2020 أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي (1-1).

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