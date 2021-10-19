اخبار الرياضه السعوديه ديربـي القرن

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد مشوار حافل بدأه بصدارة المجموعة الرابعة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة، وفي دور الـ16 تجاوز النصر نظيره تركتور الإيراني بهدف دون مقابل، وفي دور الـ8 اكتسح النصر ضيفه الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف لهدف، وأحرز هجوم العالمي 15 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويعتمد المدرب الجديد بيدرو مانويل على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود الهداف عبدالرزاق حمدالله في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي عبدالفتاح عسيري، وتاليسكا، وجلال الدين مشاريبوف، فيما يتواجد في حراسة المرمى وليد عبدالله، وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، ومحمد قاسم، وفي منتصف الملعب الثنائي عبدالله الخيبري، وعبدالمجيد الصليهم، ويملك النصر البديل الجاهز، إذ يتواجد فينسيت أبو بكر وسامي النجعي وعلي الحسن وخالد الغنام.
أما فريق الهلال فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تأهل كأفضل مركز ثانٍ بعد أن حل ثانياً في المجموعة الأولى محققاً 3 انتصارات وتعادلا وخسارتين، وفي دور الـ16 ودور الـ8 تجاوز الهلال الفريقين الإيرانيين الاستقلال بهدفين دون مقابل، وبرسبوليس بثلاثة أهداف نظيفة، وأحرز هجوم الزعيم 16 هدفاً، واستقبلت شباكه 9 أهداف، ويعتمد مدربه ليوناردو جارديم على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود غوميز بافيتيمبي في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي موسى ماريجا وماتيوس بيريرا وسالم الدوسري، ويتواجد في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي محمد البريك، وهيون سو، وعلي البليخي، وناصر الدوسري، وفي منتصف الملعب الثنائي سلمان الفرج، ومحمد كنو، ويملك الهلال في خط الاحتياط ثنائي الهجوم صالح الشهري وعبدالله الحمدان، بالإضافة للثنائي الشاب حمد اليامي، ومصعب الجوير.
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