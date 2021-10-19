نشرة أخبار عاجل.. حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي.. والبنوك السعودية توضح خطوات تأمين المعاملات البنكية عبر الإنترنت

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددا من الأخبار المحلية والدولية، منها فيديو يوثق مشاركة جندية سعودية في اليمن، ورفع الحجر الصحي عن الحزائر، وكيفية تأمين حسابك البنكي.

فيديو يوثِّق مشاركة جندية سعودية في دَكّ ميليشيا الحوثي الإرهابية

وثق مقطع فيديو مشاركة إحدى جنديات الجيش السعودي من غرفة العمليات في دَكّ ميليشيا الحوثي الإرهابية.

تقرير: تاريخ ثلاثي الهلال «الآسيوي» يُعادل 5 أضعاف أرقام النصر

ترجح لغة الأرقام الطرف الأزرق للعاصمة الرياض على حساب الجار اللدود، عندما يصطدم الهلال مع النصر، في الكلاسيكو المرتقب مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلا أن حسابات التاريخ والفوارق اللافتة على الورق لا تمنح الكثير من الأفضلية لطرف على حساب الآخر فوق الميدان، في ظل تطابق الأهداف وتقارب الأسماء وتشابه الدوافع.

كيف تؤمِّن معاملاتك البنكية عبر الإنترنت؟.. البنوك السعودية ترد

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية 3 خطوات لتأمين المعاملات البنكية عبر الإنترنت.

وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ تأمين المعاملات البنكية عبر الإنترنت؛ يقتضي تجنب استخدام تسجيل الدخول التلقائي، واستخدام ميزة المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، والاشتراك في خدمة التنبيهات النصية للبنك.

هل توجد زيادة في راتب الضمان الاجتماعي؟.. «الموارد البشرية» تجيب

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حقيقة وجود زيادة في الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل في زيادة براتب الضمان الاجتماعي يقولون فيه؟».

رفع الحجر الصحي في جميع أنحاء الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، رفع الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان حكومي، مفاده: أن القرار صدر بناء على التراجع الكبير المسجل في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وفق صحيفة «النهار».

بالفيديو.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بأفعاله مع طاقم الطائرة الخاصة

نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جديد له وهو يرقص صحبة مضيفات طائرته الخاصة.

وشارك رمضان متابعيه على إنستجرام بمقطع فيديو على حسابه الخاص يظهر خلاله وهو يؤدي إحدى أغنياته برفقة مضيفتين داخل الطائرة.

«فيسبوك» يدرج كيانات على قائمة «شديدي الخطورة».. تعرَّف عليها

يضع عملاق التكنولوجيا الأمريكية «فيسبوك» قائمة تضم ما يقرب من أربعة آلاف اسم لأفراد وكيانات يعتبرهم تهديدًا خطيرًا على أمن شبكة التواصل الاجتماعي، تشمل تنظيمات «إرهابية إسلامية» ومنظمات من اليمين المتطرف العنصري المؤمن بتفوق العرق الأبيض.

الصين تنفي إطلاق صاروخ نووي أسرع من الصوت وتوضح: مركبة فضائية

نفت الصين ما أُشيع عن إطلاق صاروخ نووي جديد بسرعة تفوق سرعة الصوت، وأوضحت أنها أطلقت مركبة فضائية جديدة كان اختبارًا لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة استخدام المركبة.

أسطورة البرازيل يوجِّه رسالة إلى محمد صلاح خلال حفل «إيرث شوت»

وجّه البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أثناء تواجدهما سويًا في حفل «إيرث شوت» في حضور الأمير ويليام دوق كامبريدج.

مستقبل النقل.. مروحية كهربائية بسرعة تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة

يبدو أن الحلم أصبح أقرب للتحقيق، خلال عقود من الزمن كانت شركات الطيران تأمل أن تستطيع نقل الركاب بشكل أسرع وبخدمة ممتازة وأمنة، ونجحت إحدى الشركات في التوصل إلى طائرة كهربائية تعمل بشكل أسرع من الصوت.

حماس تعلن الوصول لاتفاق لتبادل أسرى فلسطينيين

كشفت حركة «حماس» الفلسطينية، عن وجود اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عقد صفقة تبادل أسرى قريبا.

ولفتت حماس إلى أن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

الأضخم منذ 15 عامًا.. مصادرة 5.2 طن كوكايين قبالة ساحل البرتغال

قالت الشرطة البرتغالية، اليوم الإثنين، إن السلطات البرتغالية والإسبانية صادرت 5.2 طن من الكوكايين من مركب شراعي في أعالي البحار وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، في أكبر كمية تضطبها البرتغال منذ 15 سنة.