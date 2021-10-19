توضيح من توكلنا بشأن التبرع بالأعضاء: البطاقة ليست وثيقة إلزامية

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق توكلنا أن بطاقة التبرع بالأعضاء تعد تعبيرًا عن رغبة المتبرع في التبرع بأعضائه.

وأضاف التطبيق، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع تويتر، أن بطاقة التبرع لا تعتبر وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وتسهل على ذوي المتوفى تنفيذ رغبته بالموافقة على التبرع بالأعضاء.

وكان تطبيق «توكلنا» كشف، عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح؛ قائلا: «لكي يعمل التطبيق بشكل صحيح يتطلب الموافقة على منح صلاحية دائمة للموقع الجغرافي أثناء التحميل، مع ملاحظة انه بالإمكان منح الصلاحية لاحقا من إعدادات الجهاز».

اقرأ أيضًا:

«توكلنا» يكشف عن خطوة مهمة لعمل التطبيق بشكل صحيح