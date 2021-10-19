شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوزارية السعودية الكورية تستعرض التعاون الدفاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رئيس الأركان: نعتز بالعلاقات الراسخة مع كوريا الجنوبية

ترأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، وفد وزارة الدفاع المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي بوزارة الدفاع الكورية بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور عضو اللجنة رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي. كما ترأسه من الجانب الكوري نائب وزير الدفاع الوطني بارك جاي مين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة، اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق جهود المرحلة المستقبلية لتشهد مزيدًا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مُبيِّنًا تقديره العميق للجهود المبذولة للتعاون العسكري والدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الجانبين.