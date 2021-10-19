محمد بن مسعود - الدمام - في جريمة مروعة …(أب) يقتل ولده بدم بارد ويقوم بدفنه … والسبب

أقدم مواطن يمني، بمحافظة تعز، على قتل نجله “الثلاثيني” وقام بدفنه، بمبرر أنه عاق له؛ وفقا لمصدر محلي.

وحسب ”المشهد اليمني”، أن المدعو عبدالله غالب سعد، الذي ينحدر من سكان قرية حيده الاقروض التابعة لمديرية المسراخ، أقدم أمس الأحد، على قتل نجله “مجيب” البالغ من العمر 30 عاما.

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وأشار المصدر الى أن الاب قام بقتل فلذة كبده بمبرر أنه عاق له، ثم قام بدفنه.

جدير بالذكر أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ينص في المادة 59 على أنه “لا يُقتص من الأصل بفرعه وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال”، وتنص المادة 233 من القانون نفسه على “إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يُحكَم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو”.

وتستند القوانين في اليمن إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويأتي نص المادتين ارتكازًا على حديث نبوي يقول “لا يُقتَل الوالد بولده”.

وهاتان المادتان كانتا السبب في تضييع حق عشرات الشباب والاطفال اليمنيين الذي لقوا حتفهم على أيدي آبائهم، والإبقاء عليهما يفتح الباب على مصراعيه أمام مزيد من هذه الجرائم شديدة البشاعة بل ويرسخ للتطبيع معها.

