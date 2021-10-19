الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - مخصصة للطلاب وتحذير من الاستخدام غير المصرح به لختم رسمي

تحقق حكومة مدينة ماكاتي الفلبينية في بيع أحد المراكز التجارية بالسعودية لأحذية حكومية عليها شعار المدينة وإدارة مدينة ماكاتي مخصصة للطلاب.

وحذرت حكومة مدينة ماكاتي من الاستخدام غير المصرح به لختم المدينة وإدارة تعليمها بعد ظهور هذه الأحذية معروضة للبيع في أحد المراكز التجارية بالسعودية.

وقالت عمدة المدينة على حسابها الرسمي: “نحذر الأفراد والشركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الاستخدام غير المصرح به لشعار المدينة الرسمي”، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق، ويتم التواصل مع المصنعين والموردين بذلك الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية.