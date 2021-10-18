شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد المسجد الحرام بمصاحف «برايل» وتراجم بعدة لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف والكتب، الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة العامة قامت بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والاوردية والإندونيسية)، كما تم إيداع (التفسير الميسر، والمصحف الجوامعي والمصحف الشريف بالحجم الكبير) حيث وزَّعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

وأكد أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمر وذلك لإفادة قاصدي بيت الله الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.