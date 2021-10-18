الشرطة السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني أساء لولاة أمر المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الاثنين، القبض على مقيم يحمل الجنسية الفلسطينية بعد ظهوره في مقطع مصور “يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني” السعودي.
ونقلت صحيفة “المواطن” السعودية عن بيان لشرطة منطقة الرياض، أن المقيم في العقد الرابع من عمره ويحمل الجنسية الفلسطينية.
© AP Photo / Hassan Ammar
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن “الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات”.
وأضاف أن المقيم قام “بنشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية”.
وأشار إلى أنه “جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة”.
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