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أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة شقيقه الهلال، غداً الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض “مرسول بارك”.
وأجرى النصر بقيادة مدرب الفريق البرتغالي “بيدرو” تدريبات خفيفه وتكتيكية خاصة ، ومن ثم تم تنفيذ مناورة على كامل الملعب.
في الجانب الآخر، تلقى الهلال دفعة معنوية بانخراط ” الدولي” ياسر الشهراني في تدريبات الفريق الجماعية ، إلا أن قرار مشاركته أمام النصر تبقى في يد مدرب الفريق البرتغالي “جارديم”.
وتخلل الحصة التدريبية للأزرق تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، اعتمد خلالها ” جارديم” النهج التكتيكي .
“تكتيك” ومناورة تجهز النصر.. ومشاركة “شهراني” الهلال بيد “جارديم”
أحمد سرور الخليج 365 2021-10-18
أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة شقيقه الهلال، غداً الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض “مرسول بارك”.
وأجرى النصر بقيادة مدرب الفريق البرتغالي “بيدرو” تدريبات خفيفه وتكتيكية خاصة ، ومن ثم تم تنفيذ مناورة على كامل الملعب.
في الجانب الآخر، تلقى الهلال دفعة معنوية بانخراط ” الدولي” ياسر الشهراني في تدريبات الفريق الجماعية ، إلا أن قرار مشاركته أمام النصر تبقى في يد مدرب الفريق البرتغالي “جارديم”.
وتخلل الحصة التدريبية للأزرق تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، اعتمد خلالها ” جارديم” النهج التكتيكي .
18 أكتوبر 2021 – 12 ربيع الأول 1443
10:54 PM
تحضيراً لموقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021
أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة شقيقه الهلال، غداً الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض “مرسول بارك”.
وأجرى النصر بقيادة مدرب الفريق البرتغالي “بيدرو” تدريبات خفيفه وتكتيكية خاصة ، ومن ثم تم تنفيذ مناورة على كامل الملعب.
في الجانب الآخر، تلقى الهلال دفعة معنوية بانخراط ” الدولي” ياسر الشهراني في تدريبات الفريق الجماعية ، إلا أن قرار مشاركته أمام النصر تبقى في يد مدرب الفريق البرتغالي “جارديم”.
وتخلل الحصة التدريبية للأزرق تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، اعتمد خلالها ” جارديم” النهج التكتيكي .
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