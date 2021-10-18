لوضع كاميرات مراقبة.. غرامة وغلق محلات التزيين النسائي المخالفة

الرياض - محمد عبدالله - تضمن جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، بشأن محلات التزيين النسائي الغرامات الموقعة بحق المخالفين.

ويستهدف ذلك الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية.

وجاءت غرامات محلات التزيين النسائي كالتالي:

استخدام واجهة تتيح رؤية من بالداخل: غرامة من 2000 إلى 10000 ريال وإغلاق المحل كعقوبة تبعية لحين تصحيح المخالفة ومضاعفة الغرامة حال التكرار.

وجود كاميرات داخل المحل: غرامة من 4000 إلى 20000 ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوعين كعقوبة تبعية ومضاعفة الغرامة حال التكرار.

عدم توفير دورات مياه واحدة ومغسلة أيدي على الأقل في المحل: غرامة من 400 إلى 2000 ريال.

عدم وجود لوحة بمنع دخول الرجال: غرامة 100 إلى 500 ريال.

استخدام مساحيق ومستحرضرات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة: غرامة من 1000 إلى 5000 ريال وإغلاق المحل أسبوعا، على أن تضاعف الغرامة حال التكرار.

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