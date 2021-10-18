بعد رحلة مع الاكتئاب والإدمان.. الكاتبة أمل الحربي: أهلي هم طوق نجاتي

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الكاتبة أمل الحربي، اليوم الإثنين، أن أهلها كلهم دون استثناء هم طوق النجاة بالنسبة لها، وذلك بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.

وقالت الكاتبة، خلال لقاءها مع «برنامج ياهلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، أنا «والدي أعظم رجل.. القالب الذي صنع والدي تحطم إلى الأبد ولن يجدوه ولا في سابع أرض».

وعن والدتها قالت «والدتي فنانة عظيمة في كل شيء وذكية ذكاء غير عادي فوالدتي بها طهر مريم ووفاء خديجة رضي لله عنهما».

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