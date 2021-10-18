«الاتصالات» تدعو للتسجيل في دورات مهارات المستقبل بمساراتها المتعددة

الرياض - محمد عبدالله - دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الراغبين للتسجيل في دورات مهارات المستقبل بمساراتها المتعددة.

وشاركت الوزراة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلاله آلية التسجيل في دورات مهارات المستقبل بمساراتها التقنية المتعددة.

شروط التقديم بدورة المهارات

وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شروط التقديم في دورات مهارات المستقبل، وتتمثل في التالي:

- أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

- عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى

- البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين

وبينّت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المسارات الوظيفية في دورات مهارات المستقبل

أمن المعلومات وهي كالتالي:

- الأمن السيبراني

- خدمات احترافية

- التحول الرقمي

- تقنيات البلوكشين

- تحليل البيانات

- الذكاء الإصطناعي

- الدعم الفني

- الحوسبة الكمية

- البنية التحتية

- تشغيل البنية التحتية

- اختبارات الاختراق

- إنترنت الأشياء

- إدارة المشاريع

- ادارة المشاريع الرقمية

- إدارة النظم وقواعد البيانات

- ادارة قواعد البيانات SQL

- ادارة قواعد البيانات ORACLE

- ادارة النظم Windows

- ادارة النظم Unix

- ادارة النظم Linux

- جودة البرمجيات

- إدارة جودة النظم

- الاستجابة , التحقيقات وتحليل المخاطر الأمنية

- التصميم والتطوير

- التنفيذ، التشغيل والصيانة

- التشغيل والصيانة

- الحوسبة السحابية

- الحوكمة، المخاطر والامتثال

- تحليل الأعمال

- تحليل نظم

- تشغيل أمن المعلومات

- تصميم البنية المؤسسية

- تصميم الحلول التقنية

- تصميم وتطوير التطبيقات

- تطوير المواقع

- دعم التشغيل

- ذكاء الأعمال

- علم البيانات

- هندسة أمن المعلومات

- هندسة الأنظمة المدمجة

هندسة البيانات

واجهة وتجربة المستخدم

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