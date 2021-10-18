هل توجد زيادة في راتب الضمان الاجتماعي؟.. «الموارد البشرية» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حقيقة وجود زيادة في الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل في زيادة براتب الضمان الاجتماعي يقولون فيه؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم احتساب مبلغ معاش الضمان بناءً على عدد أفراد الأسرة والحد المانع لراتب تقاعد في حال توافره، للمزيد من المعلومات حول مخصصات الضمان والحد المانع فضلًا زيارة الرابط التالي، اضغط هنا».

وعن صرف المساعدة المقطوعة، قال: «لا يوجد وقت محدد للصرف، في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي، اضغط هنا».

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