7 إيضاحات هامة من «جسر الملك فهد» بشأن السفر للبحرين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه يشترط لسفر السعوديين للفئة العمرية «6 - 12 عاما» عن طريق منفذ جسر الملك فهد، إصدار تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، أما في الجانب البحريني فتتمثل المتطلبات بإجراء مسحة طبية بي سي آر.

وأضافت المؤسسة، عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يمكن لهذه الفئة العمرية إجراء فحص بي سي آر، في الجسر لدى الجانب البحريني مع الالتزام بالحجر لمدة 5 أيام.

وحول سفر الفئة العمرية «12 - 18 عاما»، أكدت المؤسسة أهمية الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسفر عن طريق منفذ جسر الملك فهد، بموجب الإجراءات المعتمدة في المملكة، والبحرين.

وبشأن الفئة العمرية «دون 6 أعوام» من السعوديين، أكدت المؤسسة ضرورة إصدار تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر كورونا للسفر عبر منفذ الجسر، أما في الجانب البحريني فلا يتطلب أي إجراء، وذات الإجراء يسري على الأطفال الرضع.

ونوهت بأن وثيقة السفر المعتمدة للسفر عبر جسر الملك فهد هي جواز السفر، أما التأمين الطبي المعتمد هو بوليصة تأمين من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا خارج المملكة.

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