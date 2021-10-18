شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط شاحنة تلقي مخلّفات البناء غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت قبل قليل، إدارة الرقابة والنظافة ببلدية غرب الدمام شاحنة مخالفة تقوم بإلقاء مخلفات البناء، بمخطط صناعي قريب من المدينة الصناعية الثانية بغرب الدمام.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة الرقابة والنظافة، حيث كانت إحدى الشاحنات تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن الغير مخصصة، بمخطط صناعي غير مأهول، في مخالفة صريحة للأنظمة، وقد تم حجز الشاحنة وتطبيق غرامة مالية تقدر ب عشرة آلاف ريال.

وأضاف؛ بأن قائد الشاحنة من الجنسية البنجلادشية حيث الشاحنة تعود لأحد شركات المقاولات، حيث يلزم برفع 100 رد من المخلفات تحدد مواقعها البلدية.

وتابع القحطاني: سيتم رفع الإجراءات لمقام الأمارة بجميع الاجراءات المتخذة، فيما حذر المهندس القحطاني المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية.

وأكد على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف ، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.