المملكة وبريطانيا تبحثان مجالات التعاون التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس مع الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم الدكتور السير ستيف سميث، نجاحات الشراكة التعليمية، في إطار تعزيز فرص التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين الصديقين.

وناقش الجانبان ما تحقق من نجاحات للشراكة التعليمية بين المملكة وبريطانيا كإحدى ثمار الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا عام 2018، حيث وقع البلدان على بيان مشترك أطلق خلاله مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا.

وتناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة وبريطانيا في الاهتمام الخاص بملف التعليم، ومجالات التعاون المشترك في جوانب التعليم العام، وتطوير المناهج التعليمية، وبرنامج نظام المسارات للثانوية العامة، وكذلك تعليم الموهوبين والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي، والاعتراف بالمؤهلات العلمية، إضافة إلى الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم المدمج والتعليم عن بعد.

واستعرض آل الشيخ مع الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم والوفد المرافق له؛ أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة اجتماعات المنتدى الدولي للتعليم EWF الذي سيعقد مطلع العام المقبل 2022، وعلى رأسها التحديات المشتركة في مجال التعليم.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وسفير المملكة المتحدة بالرياض نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين في البلدين.