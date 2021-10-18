كاميرات المراقبة تقلص وفيات حوادث الطرق إلى 55% في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلص برنامج «الأمن والسلامة المرورية» نسبة وفيات حوادث الطرق إلى 55% في المملكة خلال الأعوام الـ5 الماضية، بعد تحسين مستوى البرمجيات المرورية للبرنامج، كما أسهم في تراجع إصابات الحوادث إلى 40%.

وكشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم» عن حلولها التقنية للحد من الحوادث المرورية خلال أسبوع «جيتكس 2021» المقام في دبي.

وبينت أن تقنياتها الحديثة من خلال برنامج «الأمن والسلامة المرورية» أسهم في خفض معدل الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق، وانخفاض عدد الإصابات، مشيرة إلى أن استخدام الكاميرات أدى لمراقبة الطرق في تحسن السلامة المرورية خلال السنوات الخمس الأخيرة داخل المملكة.

وتركز الابتكارات القائمة على أساليب الذكاء الاصطناعي، على نشر العديد من الأنظمة التكنولوجية على الطرق، من خلال كاميرات تلقط مقاطع فيديو عالية الجودة لرصد المخالفات، كما ترصد السرعة وعدم الالتزام بالإشارات المرورية.

وحرصت «تحكم» على الاهتمام بتوفير العدل قدر الإمكان في معاملة كافة راكبي المركبات، وهذا عن طريق تطبيق أحدث برامج الأمن والسلامة المرورية لتحسين نوعية التنقل وتقليل الأخطاء في رصد المخالفات وزيادة معدلات الأمان قدر الإمكان.

وتسير آلية النظام الأمني بعد رصد المخالفات على توفير تقارير معلوماتية مفصلة، حول كل مخالفة في المستند الموحد الشخصي.

وتنقل أجهزة معالجة تدفق البيانات تلك المخالفات المصورة عبر قنوات آمنة إلى مركز البيانات، الذي يراجعها بدقة، ويخزنها عبر أجهزة حاسوب عملاقة تقدم أداء فائقا، وفق نماذج محدثة للذكاء الاصطناعي.