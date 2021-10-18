توزيع 2000 مظلة على المصلين والمعتمرين في صحن المطاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية 2000 مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف.

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد الحازمي بأن الإدارة وزعت المظلات للمعتمرين والقاصدين، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية التوزيع، بالتعاون مع الجهات المشاركة في عملية التوزيع وزيادة أعداد المتطوعين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمرتادي البيت العتيق.

من جهة أخرى أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي بمعرض عمارة الحرمين الشريفين مع الزيادة المرتقبة في أعداد الزوار بعد رفع الطاقة الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني، أن المعرض يحظى بإقبال دائم من الزوار طوال العام، وذلك لما يحتويه من إرث إسلامي عريق، حيث يضم المعرض عددا من المقتنيات والمعروضات والمخطوطات الأثرية.