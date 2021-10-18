كيف تحصل على تأشيرة للدراسة أو العلاج في أمريكا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتطلب الدراسة والعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على تأشيرة معينة لدخول الولايات المتحدة، وتتعدد الجامعات، حيث تصل مؤسسات التعليم العالي إلى 4 آلاف مؤسسة، مما يجعل الاختيار أمرا شاقا.

توجهت «مكة» بمجموعة من الأسئلة للقنصلية الأمريكية بجدة، وتلخصت الإجابات في محاور عدة تساعد الراغب في الدراسة أو العلاج في اختيار الجامعة المناسبة وفقا لميوله ورغبته، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاج، فهناك خطوات مهمة ينبغي اتباعها قبل التقديم للحصول على التأشيرة.

أرغب في الدراسة في الولايات المتحدة، ولكن لا أعلم كيف أختار الجامعة المناسبة لي:

كيف يمكن أن أختار الجامعة المناسبة؟

هناك أكثر من 4000 مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة، مما يجعل عملية اختيار الجامعة المناسبة أمرا شاقا.

ولتسهيل العملية فإن عليك أن تبدأ بالبحث قبل ما لا يقل عن 12 إلى 18 شهرا من موعد بدء السنة الأكاديمية التي تأمل أن تبدأ فيها الدراسة. ولاختيار الجامعة المناسبة ابدأ بالإجابة عن الأسئلة الأساسية التالية:

- لماذا تريد الدراسة في الولايات المتحدة؟

- ما هو المجال المناسب لك حسب اعتقادك؟

- ما هي الكليات أو الجامعات التي تناسب احتياجاتك المالية والتعليمية وغيرها؟

- هل تحتاج إلى مساعدة مالية؟

- ما هي المواعيد النهائية لتقديم طلبات القبول أو طلبات الحصول على مساعدة مالية؟

- أين تريد أن تعيش داخل الولايات المتحدة؟

يمكنك الاستفادة من عدد من المصادر للعثور على الجامعة المناسبة لك، ومن بينها محركات البحث التالية:

- College Board

- College Navigator

هل من السهل الانتقال من جامعة إلى أخرى؟

إذا أردت الانتقال من جامعة لأخرى فإن عليك التواصل مع الممثل الرسمي لجامعتك وإخباره برغبتك في الانتقال إلى مؤسسة جامعية أخرى. كما عليك إحضار قبول من الجامعة التي تنوي الانتقال إليها وأن تتأكد أن هذه الجامعة قد أصدرت لك نموذج I-20 جديدا. ولا يتعين عليك إجراء أي تغييرات على التأشيرة.

هل يمكن للسفارة أو القنصلية مساعدتي في تأمين قبول مناسب لي؟

تقدم مراكز Education USA الموجودة في سفارة الولايات المتحدة والقنصليتين في المملكة معلومات شاملة ومحدثة حول فرص الدراسة في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الولايات المتحدة، وتشمل هذه المعلومات المصادر التي يمكن استخدامها للبحث لإيجاد الجامعة المناسبة لك، وكيفية إكمال طلبك، والتقدم للحصول على التأشيرة الدراسية «تأشيرة الطالب »، والاستعداد للمغادرة إلى الولايات المتحدة. والخدمات التي تقدمها مراكز EducationUSA لا تشمل ضمان الحصول على القبول الجامعي.

إن كانت الإجابة «نعم» ما الوثائق التي تحتاجها السفارة وهل توجد رسوم؟

جميع خدمات Education USA مجانية ومتاحة لجميع الطلبة المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة.

وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع /Education USA: https://educationusa.state.gov وأيضا تواصل مع مكتب Education USA بالقنصلية الأمريكية في جدة لحجز جلسة استشارية مجانية حول الدراسة في الولايات المتحدة، وذلك من خلال التواصل عبر الإيميل التالي: [email protected] للحصول على تأشيرة طالب فإن عليك التقدم لتأشيرة F-1 أو M-1 من خلال تعبئة وإرسال نموذج - DS

160 الكترونيا ودفع 160 دولارا رسوم معالجة الطلب.

وعند قدومك للسفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية لإجراء مقابلة التأشيرة يجب عليك إحضار نموذج I-20 الخاص بك ووصل رسوم I-901 من النظام المعلوماتي الخاص بالطلاب والمشاركين في برامج التبادل والمعروف باسم .SEVIS

العلاج

أريد السفر إلى الولايات المتحدة للعلاج ولكن لغتي الإنجليزية لا تساعدني للقيام بالبحث كيف أعرف المستشفى المناسب لي؟

لكل شخص احتياجات طبية مختلفة عن غيره، لذا عليك أن تتمعن في عدد من العوامل لتحديد الجهة التي تريد أن تقصدها بغرض العلاج. وتشمل هذه العوامل خبرات الأطباء والعلاقة مع مزود الخدمة الطبية المحلي الذي تتعامل معه وكلفة العلاج وتوفر المواعيد.

هل يمكن للسفارة مساعدتي في الحصول على إدخال مناسب؟

لا يمكن للسفارة الأمريكية أو القنصلية المساعدة في تأمين إدخال للمستشفى.

تقدم الكثير من المستشفيات معلومات للمرضى الدوليين على مواقعها الالكترونية، بما في ذلك معلومات للاتصال مع المستشفى لمناقشة ما إذا كان العلاج في تلك المنشأة ملائما لك.

إن كانت الإجابة «نعم» ما الوثائق التي تحتاجها السفارة؟ وهل توجد رسوم؟

إذا كنت ترغب في السفر إلى الولايات المتحدة بقصد العلاج فإن عليك التقدم للحصول على تأشيرة / B1 B2 من خلال تعبئة وإرسال نموذج DS-160 الكترونيا ودفع 160 دولارا رسوم معالجة الطلب.

كما عليك أن تكون مستعدا لتقديم الوثائق التالية في المقابلة:

تشخيص طبي من طبيب محلي يوضح سبب حاجتك للعلاج في الولايات المتحدة.

رسالة من طبيب أو مؤسسة طبية من داخل الولايات المتحدة تفيد بأنهم سيتولون معالجتك وتوضح مدة العلاج وكلفته.

بيان مسؤولية مالية وإثبات القدرة على تغطية النفقات، وذلك من قبل الأفراد أو المؤسسة التي ستتكفل بنفقات التنقل والعلاج ومصاريف المعيشة الخاصة بك.