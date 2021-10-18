شكرا لقرائتكم خبر «التخصصي» يؤسس إدارة لصحة وسلامة الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد باضريس، 30 فائزا وفائزة لأول ماراثون افتراضي جرى تنظيمه لجميع موظفي المستشفى في الرياض وفرعيه في جدة والمدينة المنورة خلال سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز جودة الحياة لمنسوبيه والتشجيع على ذلك. وأعلن الدكتور الفياض خلال حفل التكريم عن تأسيس إدارة تعنى بصحة وسلامة منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تماشيا مع أحد محاور رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بخلق مجتمع حيوي صحي وتعزيز جودة الحياة.



كانت هذه تفاصيل خبر «التخصصي» يؤسس إدارة لصحة وسلامة الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.