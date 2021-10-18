«التخصصي» يؤسس إدارة لصحة وسلامة الموظفين

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وأعلن الدكتور الفياض خلال حفل التكريم عن تأسيس إدارة تعنى بصحة وسلامة منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تماشيا مع أحد محاور رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بخلق مجتمع حيوي صحي وتعزيز جودة الحياة.
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