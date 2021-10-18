شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 38 إصابة بكورونا.. وشفاء 52 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت الصحة أمس إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 52 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 100 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547,969 حالة، وحالات التعافي 536,999 حالة، إضافة إلى حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 8765 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إجمالي الإصابات: 547,969 حالة

حالات التعافي: 536,999 حالة

إجمالي الوفيات 8765 حالة

الحالات الحرجة 100 حالة

إصابة جديدة 38 حالة

حالات التعافي الجديدة 52 حالة