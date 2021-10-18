تسجيل 38 إصابة بكورونا.. وشفاء 52 حالة

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وأعلنت الصحة أمس إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 52 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 100 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547,969 حالة، وحالات التعافي 536,999 حالة، إضافة إلى حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 8765 حالة.
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إجمالي الإصابات: 547,969 حالة
حالات التعافي: 536,999 حالة
إجمالي الوفيات 8765 حالة
الحالات الحرجة 100 حالة
إصابة جديدة 38 حالة
حالات التعافي الجديدة 52 حالة
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