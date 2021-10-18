تدريب الطالبات على مسابقة أولمبياد الإبداع العلمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة الموهوبات بتعليم الرياض في تدريب الطالبات المسجلات في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2022، التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم وفق خطة التحول الوطني نحو مجتمع معرفي مبدع ومبتكر، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة علمية تنافسية محفزة وداعمة للإبداع والابتكار.

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