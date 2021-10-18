صحة عسير تتعامل مع 13 ألف حالة طارئة

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وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة، تحويل حالات إنقاذ الحياة، إضافة إلى متابعة تحويل 17036 حالة للعيادات الخارجية.
أبرز الحالات المحولة:
1114 حالة لإنقاذ الحياة، منها:
1102 من داخل المنطقة
112 من خارجها
4786 إجمالي الحالات الروتينية المنومة، منها:3701 من داخل عسير
1085 من خارج المنطقة
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