شكرا لقرائتكم خبر صحة عسير تتعامل مع 13 ألف حالة طارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاملت الفرق الطبية بمستشفيات صحة عسير مع 13661 حالة طارئة منذ مطلع العام الحالي 2021م، منها8811 حالة من داخل المنطقة، و4850 حالة من خارج المنطقة. وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة، تحويل حالات إنقاذ الحياة، إضافة إلى متابعة تحويل 17036 حالة للعيادات الخارجية. أبرز الحالات المحولة: 1114 حالة لإنقاذ الحياة، منها: 1102 من داخل المنطقة 112 من خارجها 4786 إجمالي الحالات الروتينية المنومة، منها:3701 من داخل عسير 1085 من خارج المنطقة

كانت هذه تفاصيل خبر صحة عسير تتعامل مع 13 ألف حالة طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.