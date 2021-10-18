شكرا لقرائتكم خبر إزالة 7600 م2 إحداثيات على أراض حكومية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية إحداثيات في أراض حكومية بمساحة بلغت 7600 م2، وذلك ضمن جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت إزالة 11 حوشا مقامة بلا مستمسكات شرعية بحي بريمان الشعبي، مما استوجب إزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية، مؤكدة عدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي بأي شكل من الأشكال.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

من جهة ثانية صادرت أمانة جدة خلال حملاتها الميدانية الأسبوع الماضي في نطاق بلدية الصفا الفرعية، أكثر من 6 أطنان من الخضراوات والفواكه في إطار أعمال مكافحة البيع العشوائي، كما عالجت 244 من المشوهات البصرية، ورفع 132 من المخلفات، وذلك ضمن جهودها في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري.

وأوضحت الأمانة أن الحملات شملت زيارة 360 محلا في أحياء النطاق، جرى خلالها إغلاق 31 منشأة مخالفة، وإشعار 211 موقعا، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس وإزالة الكتابات العشوائية، وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة.

من أعمال أمانة جدة

