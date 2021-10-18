مصادرة أضخم كمية كوكايين على الإطلاق في مركب شراعي قبالة ساحل البرتغال

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة البرتغالية، اليوم الاثنين، إن السلطات البرتغالية والإسبانية صادرت 5.2 طن من الكوكايين من مركب شراعي في أعالي البحار وألقت القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، في تهريب أكبر كمية تضطبها البرتغال منذ 15 سنة.

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وقال لويس نيفيس، مدير شرطة التحقيقات الجنائية في البرتغال، إن هذه الشحنة هي أكبر كمية من الكوكايين تتم مصادرتها على الإطلاق من مركب شراعي على مستوى العالم.

وعادة ما يتم تهريب مثل هذه الكميات الكبيرة في سفن الشحن والسفن الكبيرة ذات المحركات.

واكتشفت السلطات 183 كيسا من القماش مملوءة بالكوكايين، في طريقها إلى السوق الأوروبية، على متن المركب الشراعي في المحيط الأطلسي، على بعد نحو 550 كيلومترا من الساحل البرتغالي.

وقال نيفيس: “نتوقع على الدوام (المزيد من عمليات تهريب المخدرات) وهذه هي الرسالة التي نريد أن نبعث بها للعصابات: إننا في انتظاركم”.

وأضاف نيفيس: “هذه الكمية تساوي ثروة هائلة وهي ضربة كبيرة للجماعات الإجرامية”.

واعتُقل أفراد الطاقم وهم مواطنان من إسبانيا وواحد من بيرو وسيمثلون أمام قاض، وفقا لـ “رويترز”.

وتشتبه الشرطة في أنهم ينتمون لعصابة مخدرات قوية معروفة بنقل المخدرات من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا.