محمد بن مسعود - الدمام - تمت إحالتهم للجهات الأمنية للمساءلة وتطبيق النظام بحقهم أطاحت فرق الرقابة البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشخصين تورطا في إشعال حريق بإطارات في أحد مرادم المنطقة الشرقية، وأحالتهما للجهات الأمنية. وأكد المركز في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه “يخضع المتسببون في تلويث البيئة للمساءلة والتغريم طبقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتطبيق العقوبات بحقهما حسب النظام”. 18 أكتوبر 2021 – 12 ربيع الأول 1443 08:56 PM تمت إحالتهم للجهات الأمنية للمساءلة وتطبيق النظام بحقهم الرقابة البيئية تطيح بمضرمي النار في إطارات “مردم الشرقية” الرقابة البيئية تطيح بمضرمي النار في إطارات “مردم الشرقية” أطاحت فرق الرقابة البيئية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشخصين تورطا في إشعال حريق بإطارات في أحد مرادم المنطقة الشرقية، وأحالتهما للجهات الأمنية. وأكد المركز في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه “يخضع المتسببون في تلويث البيئة للمساءلة والتغريم طبقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وتطبيق العقوبات بحقهما حسب النظام”. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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