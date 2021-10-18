تكدس بطريق الملك سعود في الدمام.. ومطالب بوضع حل نهائي

الرياض - محمد عبدالله - طالب سالكو طريق الملك سعود بالدمام؛ بوضع حل لتكدس المركبات جراء الزحام المروري على الطريق.

ويستغرق أحد أجزاء الطريق 25 دقيقة لاجتياز مسافة لا تتجاوز 500 متر.

ووفق تقرير لقناة الإخبارية يعد الطريق أحد أشهر طرق المنطقة الشرقية وأقدمها، بينما يحدث الزحام عليه يوميًا، نتيجة الضغط على الطريق.

كما يشهد الطريق حوادث مرورية بشكل مستمر بسبب ازدحام المركبات، بينما وضع الطريق كما هو منذ سنوات.

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