إغلاق مركز تلقي لقاح كورونا في الدمام.. و«الصحة» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بلاغا بشأن إغلاق مركز صحي للقاح كورونا بالدمام منذ الظهيرة، مما أدى إلى تكدس المستفيدين.

وطلبت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، من صاحب البلاغ أن يزودها بالتفاصيل عبر الرسائل الخاصة.

وكان مقدم البلاغ، قال: «إن أحد المراكز الصحية بالدمام مغلق من بعد فترة الظهيرة والناس متكدسة ولا يوجد أحد في الموقع، رغم أننا أخذنا مواعيد لأخذ اللقاح».

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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