خبير أرصاد يتوقع المناطق المتأثرة بالأمطار خلال نهاية أكتوبر وأوائل نوفمبر

الرياض - محمد عبدالله - توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، المناطق المتأثرة بالأمطار خلال نهاية أكتوبر الجاري.

ورصد الحيزان، عبر حسابه الرَّسمي بموقع تويتر، خريطة توضح المناطق المتأثرة بالأمطار في الفترة من نهاية أكتوبر الجاري وحتى أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وكان الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني قال، إنه متوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، وفقا لدراسات أجرتها جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية (كاوست).

وأوضح أن جامعة (كاوست) توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود الثلاثة الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام المقبلة مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.

اقرأ أيضًا:

متحدث «الأرصاد» يحذر من الانجراف وراء «خبراء الطقس» في أمور الصحة