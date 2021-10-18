هل وصلت المملكة للشوط الأخير في جائحة كورونا؟.. استشاري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض الباطنية والصدرية الدكتور صالح الدماس، إن المملكة تشهد الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى بر الأمان.

وأضاف الدماس خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، أن المرحلة الحالية مهمة جدا، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا (بجهود مكافحة كورونا) وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وتابع الاستشاري، تم إنجاز الكثير جدا في المملكة وباتت من الدول الرائدة في مكافحة الجائحة بشهادة منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والعديد من المنظمات.

وأكمل: «لا نريد تساهلا بشأن التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، بالالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وأخذ اللقاحات»، متابعا: «نحن الآن في الشوط الأخير من السباق ويجب الحفاظ على تلك المكتسبات، حتى نصل لبر الأمان الذي يلوح في الأفق».

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