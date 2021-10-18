نشرة عاجل.. القبض على مواطنين لعرضهما مواد مخدرة بالسوشيال ميديا.. و38 إصابة جديدة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها القبض على مواطنين لعرضهما مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالرياض، و38 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة تعافٍ، وولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض في البيشة للحكومة.. وإلى التفاصيل:

القبض على مواطنين لعرضهما مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالرياض

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنين ضبط بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، و793 قرص إمفيتامين مخدر، و5467 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو.

الصحة: 38 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547969 حالة.

ولي العهد يوافق على نقل ملكية أرض في البيشة للحكومة لدعم استراتيجية التطوير والاحتياج التنموي في عسير

وافق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة، التي تبلغ مساحتها 2م22.580.225 لتكون أرضاً حكومية تتحقق عليها أهداف الاستراتيجية، وذلك دعماً من ولي العهد لاستراتيجية منطقة عسير والاحتياج التنموي في المنطقة.

فريق غوث يكشف تفاصيل عن حادث انزلاق مركبة عند مطل «نهاية العالم»

كشف فريق غوث للبحث والإنقاذ، أن أحد أعضائه باشر واتصل بالجهات المختصة، في حادث انزلاق سيارة عند مطل «نهاية العالم» بمركز سدوس بمنطقة الرياض، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

بالفيديو.. أخذ من والده سيارة ودفع أكثر من ثمنها.. هل هذا ربا؟.. «السليمان» يجيب

أوضح الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم دفع ما يزيد عن الثمن الفعلي للسلعة عند الشراء، وهل يُعد ذلك من باب "الربا".

بالرابط.. القنصلية الأمريكية توضح خطوات الالتحاق بالدراسات العليا في الولايات المتحدة

أعلنت القنصلية الأمريكية في جدة، تنظيم ورشة عمل حول كيفية التقديم للالتحاق بالدراسات العليا في الولايات المتحدة، غدًا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، عبر منصة "زووم".

«الحصيني» يتوقع حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. وأمطار نهاية الشهر الجاري

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه لا توجد حالة جوية معتبرة خلال الأيام السبعة القادمة، مع توقع حالة جوية نهاية شهر أكتوبر الحالي.

يصل لـ2400 ريال.. شروط وخطوات الاستفادة من الدعم الشهري لتطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن طريقة التسجيل للعمل في تطبيقات نقل الركاب، والاستفادة من برنامج الدعم الشهري والذي يصل إلى 2400 ريال عند اكتمال 42 رحلة شهريًا.

بالفيديو.. مختصة تكشف عمليات التجميل الأكثر طلبًا من الرجال بالمملكة

كشفت مختصة التجميل د. مروى حسني، عن عمليات التجميل الأكثر طلبا من الرجال في العيادات بالمملكة، مشيرة إلى أنها تتلخص في مشاكل الشعر والبشرة.

«العدل» تتيح 4 خدمات إلكترونية جديدة للرهون وتوضح مميزاتها

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الاثنين، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة (ناجز الإلكترونية).

«الجاسر» يكشف أهم مشروعات النقل بالشرقية.. وموعد تشغيل قطار «الدمام - رأس الخير»

كشف وزير النقل صالح الجاسر، أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، والتي تعكف الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

80.6 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 44.5 مليونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 80 مليون جرعة، فيما ذكرت وزارة الصحة أن عدد لقاحات كورونا بالمملكة تخطت 44.5 مليون جرعة.

أمير جازان بالنيابة يشكر القيادة بمناسبة إطلاق مكتب استراتيجي لتطوير المنطقة

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عقب إعلان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطلاق مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان.

متحدث الأرصاد: توقعات بانخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة

قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه متوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، وفقا لدراسات أجرتها جامعة الملك عبدالله للعوم والتقنية (كاوست).

إغلاق جسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد بمنطقة حائل

أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد، لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل، وتحويل الحركة المرورية نحو طرق الخدمة.

أعلنت وزارة المالية، إنهاء إجراءات صرف 131.9 مليار ريال بما نسبته 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمتطلبات القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية 30 سبتمبر 2021م.

أسعار الذهب تعود للارتفاع مجددًا في السعودية بتعاملات الاثنين

سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب تراجع في الأيام السابقة، وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

بعد طلب حمدالله.. إدارة النصر تضاعف مكافآت التأهل

قررت إدارة النصر زيادة مكافآت الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حقائق وأرقام «تُشعل» موقعة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يلتقي الهلال والنصر غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات دوري أبطال آسيا في ديربي جماهيري من الطراز الأول.

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بعد إصابته بكورونا

توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي السابق، كولن باول، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

مناعة أكبر وآثار جانبية أقل.. نتائج مشجعة لتجارب لقاح «فالنيفا» الفرنسي

دخلت شركة فرنسية، سباق لقاحات كورونا بعد نجاح التجارب السريرية للقاح "فالنيفا"، وإظهار التجارب استجابة مناعية كبيرة وآثار جانبية أقل مقارنة بغيره من اللقاحات البريطانية.

لماذا فشلت اليابان في تطوير لقاح مضاد لكورونا؟ مسؤولة صحية سابقة تجيب

كشفت الطبيبة اليابانية كيمورا موريو، مؤلفة كتاب "ما مدى فداحة أزمة كورونا حقًا؟"، سبب فشل بلادها في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على غرار الدول الغربية.

السيطرة على حريق مصفاة البترول بميناء الأحمدي في الكويت

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، عن السيطرة الكاملة على حريق في مصفاة للبترول بميناء الأحمدي، اندلع صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن إصابات طفيفة.

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بعد أيام من القبض عليه.. حبس مصري 3 سنوات لتحرشه بفتاة في المترو

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8 نصائح من «فهد الطبية» لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية

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