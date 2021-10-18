استحداث تخصص «قلب المرأة».. واستشاري: متلازمة «القلب المكسور» لا تصيب الرجال

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور كمال الغلاييني، أستاذ واستشاري أمراض القلب بجامعة الملك عبد العزيز، اليوم الإثنين، استحداث تخصص جديد يسمى «قلب المرأة» من بين تخصصات أمراض القلب غير القسطرة والتشخيص وفشل القلب.

وأضاف الغلاييني خلال مداخلة مع برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن السيدات لديهن 3 أنواع تصيبهن لا تصيب الرجال.

وأوضح أن النوع الأول هو فشل القلب الذي يحدث نتيجة الحمل والثاني المرتبط بمضاعفات علاج سرطان الثدي والثالث متلازمة القلب المكسور وهو الأكثر بنسبة 97%.

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