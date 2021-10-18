«المرور» يحدِّد حالة لا تتطلب الفحص الفني الدوري  للسيارة المباعة

الرياض - محمد عبدالله - حدد المرور السعودي، اليوم الإثنين، حالة لا تتطلب الفحص الدوري للمركبة المباعة.

وقال المرور – عبر تويتر - إن الفحص الفني الدوري ليس شرطا للمركبة التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

ويحدد نظام المرور الفحص الفني على أنه الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

وأكد المرور السعودي، أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي، ذلك لأن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

اقرأ أيضًا:

هل توجد غرامة على تأخير الفحص الفني للمركبات؟.. «المرور» يجيب