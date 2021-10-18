مجموعة وفاء تكرم نخبة من الأطباء والطبيبات على مستوى المملكة

كرمت مجموعة «وفاء» نخبة مميزة من الأطباء والطبيبات المتميزين على مستوى المملكة، وممن أسسوا كلية الطب بأبها وممن عملوا فيها ولا يزالون، وذلك بمقر جامعة الملك خالد بأبها، برعاية الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة السابق، وحضور رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، والدكتور بندر القناوي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وحضور مجموعة «وفاء».

واستهل التكريم بالقرآن الكريم ثم ألقى الأستاذ ناصر بن عبدالله العواد رئيس مجموعة وفاء، والذي رحب بالحضور وقدر لهم استجابة الدعوة، وعاد بالذاكرة إلي ما قبل 42 عاماً عندما بدأ تأسيس كلية الطب بأبها، فرع جامعة الملك سعود على يد الدكتور زهير السباعي ومن معه، ومنهم الدكتور غازي جمجوم، وكانت كلية متميزة خرجت أطباء أكفاء ممن يحضرون تكريمهم في هذا المساء في كافة التخصصات الصحيه الدقيقة. ثم ألقى الأستاذ الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، كلمة المكرمين وقد شكر مجموعة وفاء على هذا التكريم والتقدير، ممثلة في رئيس المجموعة الأستاذ ناصر العواد، وأن هذا التكريم محل تقدير الجميع ما يحفز كل مكرم للبذل والعطاء لهذا دوت الخليج.

بعدها ألقى الدكتور حمد المانع وزير الصحة الأسبق، كلمة تقدم فيها بالشكر لرئيس مجموعة «وفاء» ناصر العواد وأعضاء المجموعة وقدر جهود المجموعة، وقال تابعت قبل أيام نشاط المجموعة بالقصيم وقبلها في جدة والرياض وتكريمهم المستمر، وسبق وحضرت تكريم عدد ممن خدموا في الشؤون الصحية بعسير وأقدر هذا الجهد الكبير لرئيس وأعضاء المجموعة، واستعرض تأسيس كلية الطب بأبها وقال نشاهد نتاجها اليوم من هؤلاء الأطباء والطبيبات العلماء، ثم أورد قصة فحص الزواج وقال، عندما كنت وزيراً للصحة زرت مستشفى عسير في ساعة متأخرة وسمعت صراخ طفل وعندما استفسرت عن حالته، ذكر الطبيب المعالج أنه مصاب بأنيما حادة وعليه عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك فهد رحمه الله اعتماد فحص ما قبل الزواج، وبالفعل كان أسرع قرار اتخذه مجلس الوزراء، وأثنى على جهود الدكتور توفيق خوجة الذي قال إنه الوحيد من العالم العربي على مستوى العالم الذي حصل على شهاد السلامة الصحية.

ثم ألقى الدكتور زهير بن أحمد السباعي أول عميد بكلية الطب بأبها حيث استعرض مرحلة التأسيس للكلية قبل 42 عاما وقال الحمد لله أرى نتاجها اليوم، وأشار إلي النقلة السريعة لجامعة الملك خالد والتطور الكبير لمدينة أبها وللجامعة مشيداً بجهود رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمى. بعدها تم تكريم الأطباء والطبيبات وقام بتسليم الدروع الدكتور حمد المانع بمشاركة رئيس جامعة الملك خالد ورئيس مجموعة «وفاء» ناصر العواد، ثم تم تكريم راعى المناسبة الدكتور حمد المانع، وقدم له الدرع الدكتور بندر القناوي.

أسماء الأطباء والطبيبات المكرمين من قبل مجموعة «وفاء»

1- الدكتور زهير أحمد السباعي

2- الدكتور بندر القناوي

3- الدكتور توفيق خوجة

4- الدكتور غازي جمجوم

5- الدكتور محمد حافظ

6- الدكتور عبد العزيز الصائغ

7- الدكتور سعيد أبو عشي

8- الدكتور علي بن علي

9- الدكتور علي بن سعيد القحطاني

10- الدكتور عبد الله هادي

11- الدكتور عبد الله شعتور

12- الدكتور بدر الغامدي

13- الدكتور فؤاد عباق

14- الدكتور يحيي الفلقي

16-الدكتور عبد الرحمن العمري

17- الدكتور سعيد القحطاني

18- الدكتور عادل الهزاني

19- الدكتور مبارك شريم

20- الدكتور إبراهيم النعمي

21- الدكتورعلي بشابشي

22- الدكتورسعيد الشهراني

23- الدكتور عبد الله عضيد

24- الدكتور عبد العزيز العمري

25- الدكتورة بثينة غزالي

26- الدكتورة منى مشيط

27- الدكتور طارق فلقي

28- المرحوم الدكتور مهدي علي

29- المرحوم الدكتور سرور

30- الدكتور سليمان محمد الحميد

31- الدكتور محمد الحمراني

32- الدكتور عبد الله آل عوضة