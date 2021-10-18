الرياض : ضبط مقيم تحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني

دعم لوجستي للمستشفيات العسكرية السعودية أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي (خدمات التخزين والنقل والتوزيع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1443 هـ 12 ربيع الأول 1443 هـ

127 مخالفة بلدية بدون عقوبات في المرة الأولى اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1443 هـ 12 ربيع الأول 1443 هـ

تخصيص 900 مليون ريال لإصلاح طريق أبو حدرية كشف وزير النقل صالح الجاسر، أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، والتي تعكف الوزارة على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1443 هـ 12 ربيع الأول 1443 هـ

العدل تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1443 هـ 12 ربيع الأول 1443 هـ

7 منح أراض في الرياض مقابل 1 في الجنوب استحوذت أمانة منطقة الرياض وأمانة محافظة جدة على 547.488 منحة، تشكل نسبة تزيد على 68% من إجمالي طلبات المنح المنفذة منذ بداية المنح وحتى... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 12 ربيع الأول 1443 هـ 12 ربيع الأول 1443 هـ

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