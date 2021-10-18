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الرياض : ضبط مقيم تحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني

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دعم لوجستي للمستشفيات العسكرية

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع المرحلة النهائية من مشروع الدعم اللوجستي (خدمات التخزين والنقل والتوزيع...

7a7aea0ada.jpg الرياض : دوت الخليج
9f61194b44.jpg12 ربيع الأول 1443 هـ

127 مخالفة بلدية بدون عقوبات في المرة الأولى

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

تخصيص 900 مليون ريال لإصلاح طريق أبو حدرية

كشف وزير النقل صالح الجاسر، أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، والتي تعكف الوزارة على...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

العدل تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

7 منح أراض في الرياض مقابل 1 في الجنوب

استحوذت أمانة منطقة الرياض وأمانة محافظة جدة على 547.488 منحة، تشكل نسبة تزيد على 68% من إجمالي طلبات المنح المنفذة منذ بداية المنح وحتى...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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