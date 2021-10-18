استشاري: المملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
قال الدكتور صالح الدماس استشاري الأمراض الباطنية والصدرية إن المملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا ويجب على الجميع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نصل إلى بر الأمان .
وأضاف استشاري الأمراض الباطنية والصدرية أن هذه مرحلة مهمة جدا، وشهدت العديد من المؤسسات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة أن المملكة من الدول الرائدة في مواجهة هذه الجائحة.
وتابع: “وصلنا إلى مرحلة مهمة جدًا وهي مرحلة الخروج من الجائحة، ونحن من أفضل دول العالم ويجب الإلتزام بالاجرات الوقائية”>
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