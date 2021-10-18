محمد بن مسعود - الدمام - حسمت الحكومة الإثيوبية الأنباء حول شنها ضربات جوية على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد.
وقال ليجيسي تولو، رئيس خدمات الاتصال الحكومية: “لماذا نهاجم مدينة تابعة لنا؟ مقلي مدينة إثيوبية”.
© AP Photo / MOHAMED SHEIKH NOR
وفي وقت سابق، قال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين.
وأكد عامل إغاثة ودبلوماسي لـ”رويترز” على وجود ضربات جوية في مقلي.
في غضون ذلك، قال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الغارات نفذها سلاح الجو الإثيوبي وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.
وتجددت المواجهات في ولاية عفر شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أديس أبابا ومقاتلي إقليم تيغراي، وفقا لوكالة “فرانس برس” التي أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين جراء استخدام أسلحة ثقيلة.
وقال سكان للوكالة إن الغارات أصابت سوقا مزدحمة كما قتلت ثلاثة أطفال بين عدد من المدنيين الآخرين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي “يعانون من المجاعة”، كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا ترد على اتهامها بشن ضربات جوية وقتل مدنيين في تيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.