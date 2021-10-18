إثيوبيا ترد على اتهامها بشن ضربات جوية وقتل مدنيين في تيغراي

محمد بن مسعود - الدمام - حسمت الحكومة الإثيوبية الأنباء حول شنها ضربات جوية على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وقال ليجيسي تولو، رئيس خدمات الاتصال الحكومية: “لماذا نهاجم مدينة تابعة لنا؟ مقلي مدينة إثيوبية”.

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وفي وقت سابق، قال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين.

وأكد عامل إغاثة ودبلوماسي لـ”رويترز” على وجود ضربات جوية في مقلي.

في غضون ذلك، قال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الغارات نفذها سلاح الجو الإثيوبي وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.

وتجددت المواجهات في ولاية عفر شمال إثيوبيا بين القوات الموالية لحكومة أديس أبابا ومقاتلي إقليم تيغراي، وفقا لوكالة “فرانس برس” التي أكدت سقوط ضحايا بين المدنيين جراء استخدام أسلحة ثقيلة.

وقال سكان للوكالة إن الغارات أصابت سوقا مزدحمة كما قتلت ثلاثة أطفال بين عدد من المدنيين الآخرين.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي “يعانون من المجاعة”، كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع.