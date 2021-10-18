"الناتو" يعلن تبلغه قرار موسكو وقف بعثتها لدى التحالف

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الاثنين، عن تبلغه قرار موسكو، وقف بعثاتها الدبلوماسية لدى التحالف. وقال المتحدث باسم الحلف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لقد تم إبلاغ الناتو بقرار روسيا تعليق عمل بعثات الحلف وكنه لم يتلق إخطارا رسميا”. يتبع….

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