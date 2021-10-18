الحديدة.. عرض بحري لقوارب الصيادين احتفاء بالمولد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –

شهد الشريط الساحلي لمدينة الحديدة اليوم الاثنين عرضا بحريا بالزوارق احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. شهد الشريط الساحلي لمدينة الحديدة اليوم الاثنين عرضا بحريا بالزوارق احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حيث قدمت العشرات من قوارب الصيادين المزينة بالإعلام الخضراء عروضا وتشكيلات بحرية مختلفة، ابتهاجا بمولد خير البرية عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

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