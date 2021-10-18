شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يناقش عدداً من الموضوعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، رئيس المجلس المحلي بمحافظة الأحساء الجلسة الثانية من دور الانعقاد الخامس للمجلس المحلي بالمحافظة اليوم "الاثنين " بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المحافظة بالهفوف.

وأوضح سكرتير المجلس المحلي بمحافظة الأحساء، عماد بن عبدالرحمن الباش، بأن المجلس المحلي قد ناقش في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات التنموية بالمحافظة.

وقد ناقش المجلس أبرز التوصيات والمقترحات وما يناسبها، تمهيداً لرفعها إلى مقام رئيس مجلس المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله.

وقد حضر الاجتماع وكيل محافظة الأحساء نائب رئيس المجلس المحلي، معاذ بن إبراهيم الجعفري، وأعضاء المجلس المحلي لمحافظة الأحساء.