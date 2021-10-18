شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط مقيماً يتعاطى المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام العام والإساءة لولاة الأمر - حفظهم الله.

كما أظهر الفيديو قيامه بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.