خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية بالمملكة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأضافت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة تشمل محلل العقود والخدمات، رئيس قسم إدارة المشاريع والمحافظ، رئيس قسم تطوير الخدمة.

وتابعت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021م؛ حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.