محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية بالمملكة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأضافت شركة خدمات الملاحة الجوية عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة تشمل محلل العقود والخدمات، رئيس قسم إدارة المشاريع والمحافظ، رئيس قسم تطوير الخدمة.
وتابعت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021م؛ حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.