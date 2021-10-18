ميقاتي يشترط حل أحداث الطيونة قبل عقد أية جلسات للحكومة

محمد بن مسعود - الدمام - ألمح رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إلى عدم عقد أية جلسات حكومية قبل حل أحداث الطيونة في بيروت، مؤكدا أن استقالة الحكومة غير مطروحة.

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وقال ميقاتي، في تصريحات مع “وكالة النشرة” اللبنانية، إن”الوضع الأمني مستتب ولا تخوف منه”، داعيا إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة”.

وأعرب عن رغبته في عدم استفزاز أي فريق، موضحا أن “ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته.. والمعالجة سياسية.. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي فريق. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها”.

وأضاف ميقاتي أن تقديم الحكومة استقالتها والتخلي عن منصبها أمر غير مطروح ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها”، مشيرا إلى أن “الحكومة لديها مهمات أساسية واضحة بشأن وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وكانت أعمال العنف التي وقعت يوم الخميس الماضي، قد بدأت عندما كان الناس يتجمعون للاحتجاج الذي دعا إليه “حزب الله”، ضد القاضي طارق البيطار، الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت. وقد اعتبر مراقبون تلك الأحداث هي الأسوأ منذ أكثر من عقد وأثارت ذكريات الحرب الأهلية الطائفية المدمرة في البلاد منذ عام 1975.

وبينما طالب رئيس حزب القوات الجيش اللبناني بالكشف عن مكان القناصين الذين اعتقلوهم ودوائر ارتباطاتهم، فقد رد على سؤال حول ما إذا كان وجود عناصر من القوات المسلحة اللبنانية في منطقتي عين الرمانة والطيونة، حيث اندلع إطلاق النار، يعني أن الحادث كان مخططا، بأنهم كانوا موجودين دائما في هذه المناطق.

وقال جعجع إن المنسق الأمني ​​في الحزب اتصل بالسلطات عندما سمعوا أنه تم التخطيط للاحتجاج وطلب وجودا عسكريا مكثفا في المنطقة “لأن أولويتنا كانت أن تمر المظاهرة ببساطة كمظاهرة ولا تؤثر على السلم الأهلي”.

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