تسجيل 100 حالة حرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء 44.6 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن انخفاض طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 100 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 106 حالات وذلك بانخفاض قدره 6 حالات فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 2 حالة وفاة جديدة، و52 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (44650466) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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